Правнук расстрелянного императорского повара проведет для тюменцев виртуальную экскурсию

VR-тур будет посвящен жизни семьи Николая Второго в Тобольске Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

19 декабря в тюменском музейном комплексе им. И.Я. Словцова состоится презентация регионального VR-тура, посвященная жизни семьи российского императора Николая Второго в Тобольске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Виртуальным экскурсоводом в проекте выступит историк и писатель Петр Мультатули, правнук императорского повара Ивана Харитонова, расстрелянного вместе с царской семьей. Посетители экскурсии смогут окунуться в 1918 год, став свидетелями последних дней жизни Николая Второго в Тобольске, в котором он с родными и слугами провел в ссылке около девяти месяцев перед отправкой в Екатеринбург.

Сообщается, что в ближайшее время принять этот проект смогут также музеи Ялуторовска и Тобольска. VR-тур реализован в рамках реализации нацпроекта «Культура».