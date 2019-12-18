17 декабря 2019

Правнук расстрелянного императорского повара проведет для тюменцев виртуальную экскурсию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет трех дум Тюменской области. Тобольск, тобольск
VR-тур будет посвящен жизни семьи Николая Второго в ТобольскеФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета
Национальные проекты

19 декабря в тюменском музейном комплексе им. И.Я. Словцова состоится презентация регионального VR-тура, посвященная жизни семьи российского императора Николая Второго в Тобольске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Виртуальным экскурсоводом в проекте выступит историк и писатель Петр Мультатули, правнук императорского повара Ивана Харитонова, расстрелянного вместе с царской семьей. Посетители экскурсии смогут окунуться в 1918 год, став свидетелями последних дней жизни Николая Второго в Тобольске, в котором он с родными и слугами провел в ссылке около девяти месяцев перед отправкой в Екатеринбург.

Сообщается, что в ближайшее время принять этот проект смогут также музеи Ялуторовска и Тобольска. VR-тур реализован в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...