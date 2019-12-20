СМИ узнали, при каких условиях «Газпром» отдаст Киеву 3 миллиарда долларов

«Газпром» выплатит украинской стороне три млрд долларов в случае, если это будет одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной. Выплата предусмотрена решением Стокгольмского арбитражного суда.
«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата „Газпромом“ около трех млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража», — приводит ТАСС слова источника. По его словам, переговоры по соглашению продолжатся в Минске в пятницу, 20 декабря.
Ранее президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 19 декабря напомнил, что у Украины есть долг перед Россией на ту же сумму по еврооблигациям. Как отметил глава государства, в украинские ценные бумаги на сумму три млрд долларов вложена часть российских средств из Фонда Национального благосостояния. По словам Путина, Россия заинтересована в продлении соглашения по газу, напоминает «Национальная служба новостей».
Решение Стокгольмского арбитража по иску «Нафтогаза Украины» против «Газпрома» было принято зимой 2018 года. Российскую компанию обязали выплатить с учетом процентов около три млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Сейчас две компании находятся в процессе обсуждения нового соглашения о транзите газа