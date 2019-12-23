В Зауралье построят новый мост, который жители ждут много лет

Марат Исламов заявил, что проектирование моста длится почти 10 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Строительство моста через реку Тобол в селе Нагорское Курганской области обойдется примерно в полмиллиарда рублей. Проект разработают через несколько месяцев, заявил начальник управления автомобильных дорог регионального департамента строительства Евгений Меньщиков на заседании бюджетного комитета облдумы.

«Документация на строительство автомобильной дороги Нагорское-Утятское находится на завершающей стадии», — заявил чиновник. Сейчас проектная организация устраняет замечания. Кроме того, из-за изменения лесного законодательства пришлось изменить планировку территории. «Планируемый срок выхода проектной документации на госэкспертизу — второй квартал 2020 года», — рассказал Меньщиков.

«Около 10 лет проектирование идет. Дважды экспертизу заказывали. Население уже эту тему поднимает много лет», — заявил председатель бюджетного комитета Марат Исламов. Меньщиков пояснил, что контракт на разработку проекта заключили в 2014 году. В 2017 году его расторгли, а затем заключили другой, с проектной организацией из Екатеринбурга. Эта компания также не уложилась в срок и будет оштрафована.

Стоимость строительства моста будет известна после проведения госэкспертизы. Предварительно, по данным Меньщикова, железобетонный мост длиной 175 метров оценен примерно в 450 млн рублей. Еще около 50 млн потратят на строительство дороги.

Пока местные жители пользуются платным понтонным мостом, который принадлежит частнику. По словам депутатов, это временная конструкция, возведенная 20 лет назад. Она не рассчитана на большую грузоподъемность и «может в любой момент упасть».