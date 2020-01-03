Нобелевский комитет раскрыл секретную информацию о вручении премии Солженицыну

Памятник Александру Солженицыну открыли в Москве чуть больше года назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впервые получить Нобелевскую премию писатель Александр Солженицын должен был еще в 1969 году, однако в комитете побоялись, что награда обернётся для него «трагическими последствиями».

Кандидатуру писателя на премию выдвинули профессора Калифорнийского университета в Беркли Яков Малкиель и Дензель Карр. Как сообщает ТАСС, списки кандидатов 1969 года рассекретили спустя 50 лет. Выдвигая Солженицына на премию по литературе Малкиель отметил, что он достоин признания «за все его творчество». «Солженицын стал (начиная с „Одного дня из жизни Ивана Денисовича“) по-настоящему великой фигурой в современной славянской литературе. Настоящий мастер русской прозы, великолепно соединяющий сложную современность с вековыми традициями русского языка во всей его богатой ритмике и метафоричности», — писал американский ученый. Тогда Нобелевский комитет согласился с высокой оценкой творчества Солженицына, подчеркнув, что его роман в переводе является одним из выдающихся событий в европейской литературе (само название романа указано не было — прим.ред.). В Комитете посчитали. что после получении премии в отношении Солженицына могут начать травлю, как ранее началось преследование в Советском Союзе писателя Бориса Пастернака. В 1958 году после вручения премии Пастернак вынужден был отказаться от нее из-за травли, организованной в обществе.

В итоге Солженицын с формулировкой «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы» получил Нобелевскую премию по литературе спустя год, в 1970 году, а спустя четыре года его лишили гражданства СССР и выслали из страны.

Вернулся Солженицын уже совсем в другую страну спустя 20 лет. в 2008 году он умер и был похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве. В декабре 2018 года, как напоминает RT, писателю открыли памятник в столице.