В Тюменской области водитель с трехдневным стажем сбил подростков

В городе Ишим (Тюменская область) водитель с трехдневным стажем вождения сбил двух подростков. ДТП произошло в новогоднюю ночь.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошел в 2:40 ночи 1 января по адресу Ялуторовская, 69. Четверо подростков шли по обочине и были сбиты легковым автомобилем, за рулем которого находился молодой человек 2001 года рождения. Водительские права он получил накануне нового года. «Обстоятельства ДТП выясняются», — уточнили в пресс-службе. Известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Ранее «Пятый канал» сообщал о ДТП в Санкт-Петербурге с участием 16-летнего подростка, который сел за руль в тайне от родителей. По некоторым данным, за рулем Mercedes находился экс-игрок молодежной хоккейной команды СКА.