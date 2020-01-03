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В Тюменской области водитель с трехдневным стажем сбил подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, проверка, спасатели мчс, дтп, пожарные, авария
Водитель с минимальным опытом вождения устроил ДТПФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Ишим (Тюменская область) водитель с трехдневным стажем вождения сбил двух подростков. ДТП произошло в новогоднюю ночь.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошел в 2:40 ночи 1 января по адресу Ялуторовская, 69. Четверо подростков шли по обочине и были сбиты легковым автомобилем, за рулем которого находился молодой человек 2001 года рождения. Водительские права он получил накануне нового года. «Обстоятельства ДТП выясняются», — уточнили в пресс-службе. Известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ранее «Пятый канал» сообщал о ДТП в Санкт-Петербурге с участием 16-летнего подростка, который сел за руль в тайне от родителей. По некоторым данным, за рулем Mercedes находился экс-игрок молодежной хоккейной команды СКА.

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© Служба новостей «URA.RU»
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