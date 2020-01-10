Аномально потепление в России приведет к распространению вирусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 10 января, пятница. И вот главные новости к этому часу:

Синоптики предсказали резкое потепление в России. Росгидромет уже объяснил причину этой аномалии, а врачи рассказали, чем россиянам грозит резкая смена погоды.

Банки начали взимать грабительскую комиссию за денежные переводы по номеру телефона. Так кредитные организации решили переложить на своих клиентов бремя платежей за самый удобный способ отправки денег.

Американская разведка нашла виновника крушения украинского лайнера под Тегераном. При этом в США уверены, что авиакатастрофа произошла по ошибке. Летчик — Герой России оценил версию американской стороны.

В распоряжении «URA.RU» оказалось видео поимки свердловского постпреда Александра Овчарова, подозреваемого в браконьерстве. На кадрах записи видно, что чиновник отказывался подчинятся даже полицейским.

В России 25% работодателей согласились поднять сотрудникам зарплаты. Рассказываем, кому в первую очередь повысят выплаты.

Курганская бабушка, которой повысили пенсию на один рубль, считает такую прибавку издевательством от государства. Женщина говорит, что уже семнадцать лет ходит в одних и тех зимних сапогах и ей с каждым годом все тяжелее оплачивать коммунальные счета.

Глава Чечни Рамзан Кадыров проклял лидера СССР Иосифа Сталина за репрессии. Он сказал, что чеченский народ никогда этого не за будет.