Курганский браконьер скрылся с места преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Задержание подозреваемых в браконьерстве в Кетовском районе Курганской области могло обернуться трагедией. Водитель, который ожидал своего напарника с мясом, увидев охотинспекторов, пытался на них наехать. Об этом «URA.RU» сообщил инсайдер.

«Группу нарушителей ловили в Михальском охотничьем хозяйстве. Задержать удалось одного подозреваемого, который пришел за мясом. Второй участник незаконной охоты, который был за рулем, пытался наехать на инспекторов и скрылся», — рассказал источник.

По данным инсайдера, браконьеры не раз охотились и имели свой преступный почерк. Людей с оружием высаживали на трассе в сторону Екатеринбурга. Они шли пешком и отстреливали добычу. «Затем полностью снимали мясо с кости и складывали в рюкзаки. Прятали их недалеко от дороги, затем грузили в машину. Кости бросали в лесу», — уточнил инсайдер.

В департаменте природных ресурсов Курганской области «URA.RU» подтвердили, что инспекторы и оперативная группа участвовали в задержании. «По предварительной информации, произошел отстрел лося. Охотпользователь сообщил, что это не первый случай незаконной добычи. Подозреваемого доставили в районный отдел полиции», — прокомментировал «URA.RU» замдиректора департамента Роман Рудницкий.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Уголовное дело возбуждено по факту незаконной охоты [ч. 1 ст. 258 УК РФ]. Подозреваемый — 35-летний, неработающий, ранее судимый житель Кургана», — прокомментировала агентству руководитель пресс-службы УМВД России по Курганской области Елена Радаева.