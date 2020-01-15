14 января 2020
13 января 2020

Под Тобольском автокран снес рейсовый автобус. Есть пострадавшие. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, знак аварийной остановки, дтп, дорога
В ДТП пострадали семь человекФото: pixabay.com

Семь человек пострадали в Тюменской области при столкновении рейсового автобуса с автокраном. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном управлении ГИБДД. Автобус выполнял пассажирский рейс из Тюмени в Тобольск, инцидент произошел на 174 километре трассы.

«По предварительным данным, автокран при обгоне выехал на встречную полосу, задев стрелой автобус, от удара он улетел в кювет», — рассказали в пресс-службе ведомства. В автобусе находились 19 пассажиров, семеро из них получили повреждения.

Сейчас пострадавшие доставлены в больницы Тобольска и села Байкалово. Их состояние уточняется.

Фото: управление ГИБДД по Тюменской области
Фото: управление ГИБДД по Тюменской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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