В ДТП пострадали семь человек Фото: pixabay.com

Семь человек пострадали в Тюменской области при столкновении рейсового автобуса с автокраном. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном управлении ГИБДД. Автобус выполнял пассажирский рейс из Тюмени в Тобольск, инцидент произошел на 174 километре трассы.

«По предварительным данным, автокран при обгоне выехал на встречную полосу, задев стрелой автобус, от удара он улетел в кювет», — рассказали в пресс-службе ведомства. В автобусе находились 19 пассажиров, семеро из них получили повреждения.

Сейчас пострадавшие доставлены в больницы Тобольска и села Байкалово. Их состояние уточняется.

Фото: управление ГИБДД по Тюменской области