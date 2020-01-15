Владимир Путин обратился к членам Федерального собрания с ежегодным посланием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Самые важные новости среды, 15 января:

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об отставке Правительства РФ. Он отметил, что это самое логичное решение после послания Владимира Путина Федеральному собранию, в котором президент предложил изменить Конституцию. Позже стало известно, что Медведев получит новую должность в Совете Безопасности. Политологи считают, что новый состав Правительства будет сформирован по новым правилам и может радикально измениться в персоналиях.

В своем обращении Владимир Путин уделил повышенное внимание вопросам демографии. Президент сообщил о продлении программы материнского капитала до 2026 года, появлении выплат на первого ребенка и льготной ипотеке на третьего. Также из предложений президента следует, что Госдума и Совет Федерации будут самостоятельно утверждать кандидатуру премьер-министра. А российским высокопоставленным чиновникам запретят иметь иностранное гражданство. Послание президента оказалось беспрецедентным и по своему содержанию, и по форме.

Еще до заявлений от главных лиц страны, министр иностранных дел Сергей Лавров сказал о планах России избавиться от доллара, а также расширить использование национальной валюты в международных сделках со странами БРИКС.

В Совете Федерации по социальной политике назвали три причины, по которым россиянам чаще всего урезают пенсии. На размер выплат влияют ошибки в расчетах, переезд в другой регион и долги пенсионеров за ЖКХ.

Тем временем на Урале выясняют, кто получает выгоду от свалки, отравляющей воздух Екатеринбурга. Нелегальный полигон держат местные авторитеты, которые зарабатывают на нем по 100 тысяч рублей в день. Кому нужен тлеющий мусорный карьер и как с этим связан экс-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, осужденный за взятку — в расследовании «URA.RU».

Также в уральской столице пенсионеры стояли в очереди за просроченными продуктами у помойки. Люди ждали появления грузчиков магазина, которые обычно выбрасывают продукты с истекшим сроком годности, и забирали их домой.