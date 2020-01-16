Стоимость квартир в 2020 году существенно вырастет

Рост цен на недвижимость связан с переходом рынка на проектное финансирование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Квартиры в новостройках в этом году станут дороже на 10-15%, а на вторичном рынке жилье подорожает в пределах 6%. Об этом сообщил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

По прогнозу, которым специалист поделился с «Известиями», больше всего рост цен будет заметен весной и осенью 2020 года, когда на продажи квартир есть «сезон». Попов отметил, что летом наступит небольшая стагнация на рынке недвижимости.

«В новостройках, где продажи идут лучше всего, цены могут вырасти на 15%», — сообщил изданию управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский, поддержав прогноз коллеги.

Эксперты отмечают, что рост цен на недвижимость связан с переходом рынка на проектное финансирование (эскроу-счета). Кроме того, на увеличение стоимости жилья повлияет и то, что снизились темпы строительства нового жилья, стали меньше ипотечные ставки, а также общий уровень инфляции в стране.

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тысяч рублей за один квадратный метр, а вторичное — на 5%, до 45 тысяч рублей за метр.