19 января 2020
18 января 2020
17 января 2020

В Тюмени решена судьба миллионного иска к студенту, рассказавшему о гибели друга

© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцы базы отдыха «Куба» решили отказаться от судебных претензийФото: Александр Елизаров © URA.RU

Владельцы базы отдыха «Куба», требовавшие с девятнадцатилетнего тюменца Никиты Юдина почти миллион рублей за негативный отзыв в Instagram, забрали иск из Арбитражного суда Тюменской области. Об этом «URA.RU» сообщили в бюро «Адвоклад», защищавшей интересы молодого человека. В опубликованном видео студент рассказал о том, что во врем отдыха на базе погиб его друг.

«Нам не известно, почему сторона приняла такое решение. Скорее всего, победил здравый смысл, и они прекратили работать против своей репутации — возможно, повлияло мнение общественности», — отметили в юридической компании. И сообщили, что у них было разработано три схемы ответных мер в зависимости от того, как пойдет рассмотрение дела. Как рассказал агентству сам ответчик Никита Юдин, он не уверен, что все на этом закончится. По мнению источника «URA.RU», иск к тюменцу забрали после того, как в Telegram тала распространяться информация о том, что база отдыха принадлежит якобы сыну экс-сотрудника тюменского управления ФСБ Сергею Роженцеву, Никите. В самой компании «Никита», управляющей базой «Куба» и подавшей иск, телефоны отключены.

Ранее «URA.RU» сообщало, что владельцы пляжа требовали с тюменского студента 888 тыс. рублей за то, что он рассказал о гибели своего друга на пляже «Кубы» на озере Муллаши и об отсутствии на пляже спасателей. Ранее против Никиты Юдина пытались завести уголовное дело по заявлению владельцев «Кубы», однако следствие не нашло состава преступления.

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© Служба новостей «URA.RU»
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