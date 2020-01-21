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В Зауралье отчима подозревают в издевательствах над семилетним пасынком

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Об этом правоохранителям рассказала школьный педагог (архивное фото)Фото: depositphotos.com

В Шадринском районе (Курганская область) отчима подозревают в истязании своего семилетнего пасынка. Об этом сообщил Следственный комитет России по Курганской области.

«Следственными органами СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Шадринского района», — сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, на протяжении 2019 года мужчина постоянно избивал семилетнего сына своей супруги и унижал его за непослушание. О происходящем в правоохранительные органы сообщила школьный педагог, которому мальчик пожаловался на отчима.

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© Служба новостей «URA.RU»
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