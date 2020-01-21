В Зауралье отчима подозревают в издевательствах над семилетним пасынком

Об этом правоохранителям рассказала школьный педагог (архивное фото)
В Шадринском районе (Курганская область) отчима подозревают в истязании своего семилетнего пасынка. Об этом сообщил Следственный комитет России по Курганской области.
«Следственными органами СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Шадринского района», — сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, на протяжении 2019 года мужчина постоянно избивал семилетнего сына своей супруги и унижал его за непослушание. О происходящем в правоохранительные органы сообщила школьный педагог, которому мальчик пожаловался на отчима.