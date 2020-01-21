Оппозиционеры предложили свои поправки в Конституцию РФ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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Главные новости вторника, 21 января:

Экс-генпрокурор РФ Юрий Чайка станет полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Эту должность ему предложил Владимир Путин. Эксперты утверждают, что это назначение — сигнал Кавказу о новых уголовных делах. Кроме того, ожидается, что после ухода Чайки в Генпрокуратуре РФ многое изменит новый начальник Игорь Краснов. Рассказываем, кто он такой и чего от него ждать.

Российская оппозиция предложила альтернативные поправки в Конституцию РФ. В партии «Яблоко» считают, что предложения президента Путина неплохие, но их реализация ужасна. «URA.RU» обсудило с председателем партии подводные камни в поправках, предложенных главой РФ, позицию Алексея Навального и изменения, которые, по мнению оппозиционеров, достойны Конституции.

Из-за повышения пенсионного возраста в 2020 году станет на 800 тысяч пенсионеров меньше, заявили в ПФР. Фонд экономит деньги, сокращая число людей, которые должны выйти на заслуженный отдых.

В Госдуме хотят запретить коллекторские агентства. Несмотря на все известные законы и ограничения, количество жалоб россиян на действия взыскателей долгов растет. Депутаты считают, что лучше вовсе закрыть организации, «выбивающие» деньги у граждан.

Духовник патриарха Кирилла одобрил стройку нового суперхрама под Екатеринбургом. Трехуровневый собор сможет вмещать 37 тысяч прихожан. Имена инвесторов строительства пока не раскрываются, а активисты с восхищением утверждают, что «это будет народная стройка».

Модель Алену Водонаеву за слова о «быдле и маткапитале» хотят оштрафовать на 100 миллионов рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил так наказать блогера за то, что «она оскорбила народ Российской Федерации».