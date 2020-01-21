Оппозиция создала альтернативную Конституцию РФ. Премьера на «URA.RU»

«Яблоко» готовит альтернативный вариант поправок Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

статья из сюжета Изменение Конституции РФ в 2020 году

Партия «Яблоко» предложила своим сторонникам вместе подумать над альтернативными поправками в Конституцию. Это произошло через два дня после того как другой центр либерального сообщества, оппозиционер Алексей Навальный заявил, что Конституция не заслуживает того, чтобы ее спасать. Свои аргументы «URA.RU» привел недавно избранный председателем партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

— Почему вы решили создать свою версию поправок в Конституцию?

— Мы за то, чтобы соблюдать, а не править Конституцию, но в обществе назрел очевидный запрос на изменения. Часть поправок очевидна: как минимум — отменить те коррективы, которые были приняты во время правления президента Владимира Путина — увеличивающие срок пребывания на посту президента и депутатов Госдумы.

— Оппозиционер Алексей Навальный вообще заявил, что нет смысла менять править Конституцию, а нужно принять новую. Вы с этим не согласны?

— Наши поправки будут направлены на сохранение духа Конституции. При работе над ними мы буде опираться на весь опыт, накопленный почти за 30 лет существования нынешней Конституции, не изменяя ее дух.

— Есть же мнение, что она принималась как временная…

Николай Рыбаков считает, что реализация идей президента оказалась неудачной Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Она, конечно, принималась в специфических условиях. Но многие изменения в сторону демократизации могли происходить и при нынешней Конституции. Наши поправки будут направлены на усиление защиты прав граждан. Допустим, можно взять 42-ую статью Конституции, которая гарантирует право граждан на благоприятную окружающую среду и на информацию о состоянии окружающей среды. Ведь ее чиновники не исполняют! Я не говорю о более простых для выполнения статьях, таких как право на свободу собраний, на свободу слова.

Конституция — это основной закон, там должны быть обозначены базовые права и базовые основы государства, не обязательно туда вносить все подряд. Но особенность в том, что статьям Конституции необходимо следовать. Вместо этого последние 20 лет у нас статья за статьей перестает соблюдаться.

— Может быть такое, что, публично предлагая разработать альтернативные поправки к Конституции, вы выступаете как некий спойлер Кремля, повышая легитимность самой идеи внесения поправок?

— Нет никаких оснований для такого утверждения. Мы вносим те предложения, которые хотим увидеть реализованными в России, в стране, где мы живем и собираемся жить всегда. Если сказать, что мы не хотим ничего обсуждать — это значит просто бросить тех людей, которые связывают свое будущее со страной и которые хотят, чтобы их мнение было услышано. Очевидно, что сейчас есть растерянность в обществе и среди граждан, и среди экспертов, которые хотят возразить предложениям Владимира Путина. Они понимают, что его предложения — путь либо в пропасть, либо в прошлое. Поэтому мы будем занимать активную позицию.

— Вы не согласны ни с одной из поправок, которые озвучил президент?

— Есть неплохие идеи, но их реализация ужасна. Допустим, прозвучавшая в послании идея о повышении роли парламента правильная, но делается все ровно наоборот.

Это выглядит как издевательство над Госдумой, в котором она сама радостно будет принимать участие. Предполагается, что президент назначит премьер-министра, которого утвердит Государственная дума. Но если она утверждает лишь того претендента, которого вносит президент, то в чем тут сложности для президента? То же самое с министрами. Это будут те министры, которых предложит премьер, предложенный президентом, при этом президент может самостоятельно отправить любого министра в отставку. В чем здесь повышение роли Госдумы? Напротив, поправки расширяют президентские полномочия. Это курс на усиление авторитаризма в нашей стране.

— И такие подводные камни есть в каждой поправке?

— Предложенные поправки можно разделить на реальные и декоративные. Реальные — это создание некого надпарламентского Госсовета, это фактическое уничтожение Конституционного суда…

По мнению «Яблока», реформа судебной власти идет не в том направлении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Почему вы так считаете?

— Если президент до подписания закона может запросить решение Конституционного суда, то потом гражданин уже не сможет оспорить этот закон, потому что Конституционный суд уже сказал, что он соответствует Конституции. И во внесенных сейчас поправках много таких моментов, не прозвучавших в послании.

— Но есть же предложения, которые большинство положительно оценило, например, запрет на иностранное гражданство для чиновников. Или наделение новыми полномочиями муниципальные власти.

— В нынешней Конституции есть положение, что, если органы государственной власти принимают какой-то закон, которым наделяют новыми полномочиями муниципалитеты, необходимо финансово это обеспечить путем повышения финансовых возможностей, то есть перераспределения в пользу муниципалитетов налогов. Сейчас же они пишут, что если принимаются такие решения, то будут выделяться государственные средства, и, соответственно, госорганы будут контролировать исполнение. Орган местного самоуправления будет ограничен в своих правах. Очевидно, что они просто не решаются нам откровенно сказать: мы хотим назначать мэров. Поправки в этой части фактически ликвидируют местное самоуправление.

— Какие поправки вы хотите внести дополнительно?

— Мы хотим создать реальный гражданский совет, который будет компетентен начать экспертную дискуссию об изменениях Конституции и предложить необходимые поправки. Ведь в чем еще комичность происходящего — в том, что создали совет для разработки уже разработанных Путиным предложений. Мы хотим, чтобы люди, мнение которых важно для общества, действительно приняли участи в подготовке поправок, инициировали их. Часть предложений уже была «Яблоком» озвучена. Например — выборность Совета Федерации. Сейчас и Госдума перестала быть площадкой для дискуссий, а о существовании Совета Федерации вообще мало кто помнит в стране.

Совет Федерации предложили сделать выборным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Но не будет ли он в таком случае дублировать Госдуму?

— Совет Федерации специально формируется для учета мнений регионов. И это важно, потому что каждый регион вне зависимости от своей численности обладает там равным количеством голосов. Что у Москвы два голоса, что у Чукотки. Надо отменить квоту президента в Совете Федерации, которой он, правда, не воспользовался ни разу, но теперь квота еще и увеличивается — он сможет сам назначить 10 процентов сенаторов, и это закрепляется в Конституции. Конечно, нужно гарантировать независимость судебной власти от исполнительной власти, сейчас все движется в абсолютно противоположном направлении.

— Свой альтернативный вариант поправок вы планируете передать комиссии?

— Пока мы все успели только удивиться составу комиссии, и она уже, видимо, закончила свою работу. Проект уже внесли в Госдуму. Кроме того, они же не определились, как будет проходить голосование, которое планируется провести до 12 апреля. Мы точно будем представлять обществу наши поправки. И если будет принят какой-то закон об этом голосовании, будем в соответствии с ним смотреть, что и как на голосование может быть вынесено. Для нас важно дать понимание людям, какая у России есть альтернатива.