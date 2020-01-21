Эксперт: назначение Чайки полпредом в СКФО — сигнал Кавказу о новых уголовных делах

Назначение экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки на должность полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) — яркое свидетельство того, что это по-прежнему территория напряженности. Таким мнением с «URA.RU» поделился старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.
«Северный Кавказ — проблемная территория и легкой службы там не будет, поэтому для силовика из Москвы это определенного рода ссылка. А для самого федерального округа назначение силовика — очевидный знак, свидетельствующий о том, что округ по-прежнему воспринимается, как территория напряженности и проблемной безопасности, куда нужно отправлять силовиков. Плюс ко всему — это сигнал элитам о том, что наведением порядка в одном Дагестане дело не кончится и будут продолжать наводить порядок на всей территории Северного Кавказа, бороться с коррупцией и оргпреступностью», — объяснил эксперт.
Наблюдательные коллеги Ярлыкапова, попросившие сохранить инкогнито, также указали на то, что Юрий Чайка — для региона человек «абсолютно новый». При этом из четырех предыдущих полпредов трое имели тесные связи с Северным Кавказом: Александр Хлопонин (2010-2012) «долго работал на территории», а Сергей Меликов (2014-2016) и Александр Матовников (2018-2020, его и сменит Чайка) «здесь служили и воевали». «Чужим» для СКФО был только Олег Белавенцев (2016-2018).
Президент России Владимир Путин сделал Юрию Чайке предложение стать полпредом в СКФО 21 января. Днем ранее глава надзорного органа ушел в отставку — на посту генпрокурора РФ Чайку сменил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов.