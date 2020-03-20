20 марта 2020
19 марта 2020
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В поликлинике Зауралья не знали, что делать с потенциально больной коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, регистратура, прием документов
В регистратуре женщине, вернувшейся из-за границы, посоветовали прийти в поликлиникуФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Регистратору «Шадринской поликлиники» в Курганской области объявлено замечание. Медик, несмотря на пояснение, что женщина с кашлем вернулась из Тайланда, велела прийти пациентке в поликлинику. Информацию URA.RU предоставили в департаменте здравоохранения.

Жительница Шадринска вначале обратилась в регистратуру поликлиники по телефону. «Пожаловалась на боль в горле в течение суток без повышения температуры. Сообщила, что прибыла из Тайланда. Регистратор рекомендовала обратиться в отделение неотложной помощи поликлиники», — говорится в ответе департамента.

Женщина пришла в поликлинику. Для безопасности остальных пациентов, ее запустили через отдельный вход. «Пациентка была осмотрена фельдшером отделения неотложной помощи. Выдан листок нетрудоспособности с 19 по 23 марта», — уточнили в депздраве. На следующий день после обращения к пациентке на дом прибыли врачи, которые взяли анализы на коронавирус.

В ведомстве пояснили, что провели проверку и установили виновного. «Регистратору объявлено замечание. С работниками регистратуры дополнительно проведена учеба по работе с лицами, вернувшимися из эпидемически неблагополучных по COVID-19 стран», — прокомментировали в департаменте.

По распоряжению Роспотребнадзора, все граждане, вернувшиеся из-за границы, обязаны самостоятельно сообщить о своем возвращении в Российскую Федерацию на горячую линию по телефону: 8 800 555 49 43. Сотрудники Роспотребнадзора выдают поликлинике предписание. Затем медики выезжают на дом к гражданам, берут анализы и отправляют их на проверку.

По состоянию на 20 марта в Курганской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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