Вторник, 24 марта, — 104-й день с момента выявления первого случая заражения коронавирусом в китайском городе Ухань (12 декабря) и 14-й — с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения вспышки COVID-19 пандемией (11 марта).
Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, количество заразившихся составляет 381 287 (+37 727 за сутки). Скончались от коронавируса 16 563 человек (+1 829). От болезни излечились 100 484 (+3 140).
На первом месте по количеству случаев заражения инфекцией до сих пор остается Китай (81 405, за сутки без изменений). На втором месте — Италия (63 927, +4 789), на третьем — США (45 322, +9 970). Далее в списке идет Испания, где количество заболевших достигло 35 136 человек.
Что происходит в России?
Ситуацию с коронавирусом оценили эксперты-эпидемиологи, которые считают, что серьезный рост числа заболевших в России неизбежен. В свою очередь, в Роспотребнадзоре назвали условие появления иммунитета к коронавирусу.
Сразу в нескольких регионах ввели ограничения из-за коронавируса. Так, во Львовской области
Из-за тяжелой экономической ситуации власти решили помочь компаниям в разных отраслях. Некоторым российским компаниям разрешат полгода работать без лицензий, а туроператорам, возможно, компенсируют убытки из-за коронавируса.
В Минпромторге организуют новую службу доставки средств индивидуальной защиты — напрямую потребителю, а в Совфеде пригрозили уголовной ответственностью за фейки о коронавирусе.
В плюсе от ситуации остались онлайн-кинотеатры, трафик которых в среднем увеличился в 2—4 раза, а также производители презервативов, чьи товары начали продаваться на 30% лучше.
А в мире?
Государства по всему миру продолжают ужесточать меры по предотвращению распространения эпидемии. Так, в Великобритании ввели карантин на три недели. Аналогичное решение приняли и в ЮАР.
В свою очередь, Куба изолировала всех туристов, а Нидерланды
Тем временем, представитель Международного олимпийского комитета заявил, что решение о переносе летней Олимпиады уже принято.
Новыми деталями о ситуации поделились во Всемирной организации здравоохранения. Так, эксперты объявили, что лекарства от болезни не существует. Также в организации
Что дальше?
Из-за ситуации с коронавирусом в мировой экономике может наступить рецессия, которая будет хуже кризиса 2008 года.
В Нью-Йорке 24 марта
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