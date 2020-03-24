23 марта 2020

Коронавирус: последние новости 24 марта. Эпидемиологи предсказывают рост числа больных в РФ, а в Роспотребнадзоре назвали условие появления иммунитета

© Служба новостей «URA.RU»
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Эпидемиологи считают, что в России неизбежен рост числа заболевшихФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вторник, 24 марта, — 104-й день с момента выявления первого случая заражения коронавирусом в китайском городе Ухань (12 декабря) и 14-й — с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения вспышки COVID-19 пандемией (11 марта).

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, количество заразившихся составляет 381 287 (+37 727 за сутки). Скончались от коронавируса 16 563 человек (+1 829). От болезни излечились 100 484 (+3 140).

На первом месте по количеству случаев заражения инфекцией до сих пор остается Китай (81 405, за сутки без изменений). На втором месте — Италия (63 927, +4 789), на третьем — США (45 322, +9 970). Далее в списке идет Испания, где количество заболевших достигло 35 136 человек.

Что происходит в России?

Ситуацию с коронавирусом оценили эксперты-эпидемиологи, которые считают, что серьезный рост числа заболевших в России неизбежен. В свою очередь, в Роспотребнадзоре назвали условие появления иммунитета к коронавирусу.

Сразу в нескольких регионах ввели ограничения из-за коронавируса. Так, во Львовской области ввели режим чрезвычайной ситуации, а в Чечне закрыли кафе и запретили проводить свадьбы в ресторанах.

Из-за тяжелой экономической ситуации власти решили помочь компаниям в разных отраслях. Некоторым российским компаниям разрешат полгода работать без лицензий, а туроператорам, возможно, компенсируют убытки из-за коронавируса.

В Минпромторге организуют новую службу доставки средств индивидуальной защиты — напрямую потребителю, а в Совфеде пригрозили уголовной ответственностью за фейки о коронавирусе.

В плюсе от ситуации остались онлайн-кинотеатры, трафик которых в среднем увеличился в 2—4 раза, а также производители презервативов, чьи товары начали продаваться на 30% лучше.

А в мире?

Государства по всему миру продолжают ужесточать меры по предотвращению распространения эпидемии. Так, в Великобритании ввели карантин на три недели. Аналогичное решение приняли и в ЮАР.

В свою очередь, Куба изолировала всех туристов, а Нидерланды запретили собираться компаниями более двух человек и отменили до лета все мероприятия. На Кипре запретили передвижение без необходимости, а власти Армении приостановили работу кафе и ресторанов. Также режим ЧП ввели в Сенегале и Кот д’Ивуаре.

Тем временем, представитель Международного олимпийского комитета заявил, что решение о переносе летней Олимпиады уже принято.

Новыми деталями о ситуации поделились во Всемирной организации здравоохранения. Так, эксперты объявили, что лекарства от болезни не существует. Также в организации рассказали, что можно использовать для борьбы с китайской инфекцией. Помимо этого, специалисты изучают, является ли отсутствие обоняния признаком заражения.

Что дальше?

Из-за ситуации с коронавирусом в мировой экономике может наступить рецессия, которая будет хуже кризиса 2008 года.

В Нью-Йорке 24 марта начнут испытывать лекарство от коронавируса.

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