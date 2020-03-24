Церковь на Урале закрывает подразделения из-за коронавируса

Храмы продолжат работу в обычном режиме Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Деятельность учебных заведений Екатеринбургской епархии на Урале остановлена решением Священноначалия [правящего архиерея Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла], рассказал URA.RU настоятель Храма-на-Крови отец Максим Миняйло.

Временно приостановлена работа Миссионерского института Екатеринбургской епархии: все учащиеся переведены на дистанционное обучение. Екатеринбургская духовная семинария на неопределенный срок перенесла день открытых дверей, на время карантина закрыты все воскресные школы.

«Сейчас осуществляется только богослужебная и благотворительная деятельность», — уточнил отец Максим Миняйло.

В то же время храмы Екатеринбургской епархии продолжают работать в обычном режиме. «Если человек перестанет посещать храм, кто еще его поддержит? Наши прихожане — люди не робкого десятка, и если не ведет введен карантин, верующих сложно остановить в их желании в пост молиться в храме», — подчеркнул Миняйло.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что на начальном этапе эпидемии коронавируса представители РПЦ пообещали учитывать мнение врачей и городских властей при принятии решения о закрытии храмов.