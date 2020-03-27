В России расширили список лекарств для лечения коронавируса

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Химико-фармацевтический центр УрФУ. Екатеринбург, таблетки, лекарство, триазавирин, химическая лаборатория, препарат
Минздрав России обновил список препаратов для лечения коронавирусаФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Список препаратов для лечения коронавируса у взрослых расширили до шести препаратов. Информация об этом появилась на сайте министерства здравоохранения России.

«Анализ данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации», — сказано в документе.

В список рекомендуемых лекарств вошли лопинавир, ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, интерферон бета-1b и интерферон альфа.

За последние сутки в России выросло число инфицированных вирусом COVID-19 с 840 до 1036 человек. В мире зафиксировано более 543 тысяч случаев заражения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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