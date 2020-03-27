В России расширили список лекарств для лечения коронавируса

Список препаратов для лечения коронавируса у взрослых расширили до шести препаратов. Информация об этом появилась на сайте министерства здравоохранения России.
«Анализ данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации», — сказано в документе.
В список рекомендуемых лекарств вошли лопинавир, ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, интерферон бета-1b и интерферон альфа.
За последние сутки в России выросло число инфицированных вирусом COVID-19 с 840 до 1036 человек. В мире зафиксировано более 543 тысяч случаев заражения.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «