В Тюмени не смогли продать долги сообщников беглого банкира, укравшего полмиллиарда

На долги Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) не нашлось покупателя. Информация об этом размещена на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В январе 2018 года председатель правления банка Григорий Романюта вместе с сообщниками похитил более 500 млрд рублей, принадлежащих организации, и до сих пор находится в международном розыске.
Ранее URA.RU сообщало, что на аукцион выставлялись долги сообщников беглого банкира (Игоря Горбоносова, Сергея Кузнецова и Дмитрия Мануилова) в сумме 546 млн рублей. «Торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок», — говорится в сообщении АСВ. Новый аукцион назначен на 26 мая.
В январе 2019 года Калининский суд Тюмени приговорил Горбоносова, Кузнецова и Мануилова к трем годам в исправительной колонии общего режима по статье ч. 4 ст. 158 УК РФ — «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Как сообщало гособвинение, в январе 2018 года они помогли бывшему председателю правления СБРР Григорию Романюте похитить из кассы банка 560 млн рублей. При этом основную часть присвоил бывший топ-менеджер — 350 млн рублей. Его сообщнице Инессе Бранденбург досталось около 100 млн. Оба скрываются за границей.
В 2018 году у банка была отозвана лицензия, а в марте он был признан банкротом.