Пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь попал в самоизоляцию после положительного теста на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Сегодня 6 апреля — 116-й день с момента обнаружения коронавируса и 26-й день с момента объявления пандемии. Сейчас в России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 6343 (+954) случаев заражения. Вылечилось 406 (+51) человек — это 6,4% от заразившихся. Умерло 47 (+2) пациентов — 0,7% от заболевших. В Челябинской области заразился 31 (+4) человек. Выздоровевших по-прежнему четверо, умерших нет.

Утренний брифинг губернатора Алексея Текслера впервые проходил полностью дистанционно. Представители СМИ могли задать вопросы и получить ответы в режиме видеоконференции. Уже в середине дня выяснилось: постоянный участник этих мероприятий — пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь — получил условно-положительный тест на коронавирус. Теперь анализы предстоит сдать и журналистам, которые с ним контактировали.

Коронавирус захватывает сельские муниципалитеты Южного Урала

К началу второй недели карантина заболел 31 (+4) житель области. 13 человек госпитализировано в Челябинске. Два сельских муниципалитета, Брединский и Кизильский районы, «наступают на пятки» областному центру — четыре и пять зараженных соответственно. Если добавить двух заболевших в городе Верхнеуральске, который фактически центр еще одного сельского района, то глубинка области догоняет столицу Южного Урала по числу зараженных. Два крупных города — Златоуст (один заболевший) и Магнитогорск (двое) существенно отстали.

Южноуральцы игнорируют карантин, а штрафы приближаются к полумиллиону рублей

Тем временем обязанные сидеть на карантине челябинцы массово не соблюдают его условия. Сегодня губернатор заявил о возбуждении 15 «административок» на нарушителей, только в Челябинске полицейские за выходные задержали на улице семь человек, которые обязаны были сидеть дома. Самая большая неприятность грозит бизнесмену из Миасса, который в карантин продолжал торговать обувью — ему грозит штраф до 500 тыс. рублей, сообщили URA.RU в областном полицейском главке.

Полицейские проверяют вернувшихся из-за границы на соблюдение самоизоляции Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Первый заболевший коронавирусом челябинец поспорил с губернатором

Южноуралец, вернувшийся из Испании и угодивший в больницу, поставил под сомнение факт того, что был инфицирован. «В отношении жителя Миасса, заявившего, что он не был болен коронавирусом, имеются все доказательства, что вирус у него присутствовал», — заявил на это губернатор. Молодой человек считается первым официально выявленным заболевшим в Челябинской области. В свое время эта информация вызвала большой резонанс.

Челябинским дачникам запретили ездить в сады еще на неделю

На Южном Урале садоводам в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса не разрешат покинуть квартиры. «Пока никаких послаблений относительно садоводов. Да и температурный режим еще не тот, чтобы люди активно ездили на дачи, — сказал Текслер. — На этой неделе никаких послаблений на этот счет точно не будет». Спустя несколько часов в Челябинске пошел снег. В горных районах области синоптики обещают еще худшую погоду — возможно, садоводам будет не так обидно.

Что откроют для челябинцев на второй неделе карантина, а что останется под запретом

В Челябинской области назвали предприятия, которые будут работать в карантин. В частности, можно будет воспользоваться услугами салонов оптики, химчистки, стоматологии, автомоек и автосервисов. В общей сложности нерабочая неделя закончилась для 83 тыс. компаний и 66% работающих южноуральцев. Также URA.RU подготовило обновленный список запретов для жителей области.

Что будет и чего не будет на второй неделе самоизоляции

В Челябинской области могут ввести обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из Москвы пассажиров. «Эта мера возможна, она обсуждается», — заявил на брифинге 6 апреля глава региона.

Жесткого «закрытия» городов по образцу ЗАТО Снежинск напротив, не будет. «Закрытые города Росатома имеют повышенные возможности устанавливать жесткий режим и добиваться его соблюдения. Там есть закрытые периметры, КПП и подразделения Росгвардии, — пояснил Текслер. — У других городов такой возможности нет и такие решения по ним не планируем». Не собираются вводить областные власти и ограничения по продаже алкоголя.

В регионе объяснили, какие выплаты и льготы положены пострадавшим из-за вызванных пандемией экономических проблем. Деньги и продуктовые наборы получат безработные, одинокие матери, многодетные семьи, инвалиды и южноуральцы старше 65 лет. В фонд помощи пострадавшим, созданный в регионе, губернатор перечислит свой месячный оклад, а его подчиненные — однодневную зарплату.