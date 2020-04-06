Два сельских района Челябинской области — Брединский и Кизильский — вышли на второе и третье место по распространению коронавирусной инфекции в регионе. Первое место удерживает областной центр, сообщили URA.RU в региональном минздраве.
«Из 27 человек, заболевших и проходящих лечение в стационарах, — пятеро жителей Кизильского района и четверо — Брединского, — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. — В Челябинске госпитализировано 13 человек». Также в инфекционных отделениях лечатся один житель Златоуста, два жителя Верхнеуральска и двое магнитогорцев.
Четверо из заболевших ранее уже переболели, и с карты распространения инфекции исчез город Миасс. Молодой горожанин, считавшийся первым заболевшим в регионе, сегодня поставил под сомнение факт своего заражения. Однако власти заявили, что располагают всей доказательной базой, что он был болен.
Всего в Челябинской области обследовано на COVID-19 свыше 12 тысяч человек. За последние сутки проведено 1,3 тыс. тестов. Условно подтверждена инфекция у двух южноуральцев.
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