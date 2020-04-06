05 апреля 2020
04 апреля 2020

Коронавирус захватывает сельские районы Челябинской области. КАРТА

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус, лаборатория
За сутки на Южном Урале взяли еще 1300 анализов на коронавирусФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Два сельских района Челябинской области — Брединский и Кизильский — вышли на второе и третье место по распространению коронавирусной инфекции в регионе. Первое место удерживает областной центр, сообщили URA.RU в региональном минздраве.

«Из 27 человек, заболевших и проходящих лечение в стационарах, — пятеро жителей Кизильского района и четверо — Брединского, — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. — В Челябинске госпитализировано 13 человек». Также в инфекционных отделениях лечатся один житель Златоуста, два жителя Верхнеуральска и двое магнитогорцев.

Четверо из заболевших ранее уже переболели, и с карты распространения инфекции исчез город Миасс. Молодой горожанин, считавшийся первым заболевшим в регионе, сегодня поставил под сомнение факт своего заражения. Однако власти заявили, что располагают всей доказательной базой, что он был болен.

Всего в Челябинской области обследовано на COVID-19 свыше 12 тысяч человек. За последние сутки проведено 1,3 тыс. тестов. Условно подтверждена инфекция у двух южноуральцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Ссылки по теме
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