08 июня 2020
07 июня 2020
06 июня 2020

В Тюмени власти ответили родителям, массово нарушившим карантин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Очереди в пенсионный фонд во время карантина. Тюмень, очередь , нарушение социальной дистанции
Записать ребенка в пришкольный лагерь можно через интернет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Огромной очереди, в которую на прошлой неделе выстроились родители учеников одной из тюменских школ, чтобы записать своих детей в летние лагеря, можно было избежать. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования. Там пояснили, что для этого достаточно было отправить заявление в электронном виде.

«Все заявления будут рассмотрены в установленные законодательством сроки и учтены при подготовке смен в пришкольных лагерях. Поставить в заявлении личную подпись и подать оригиналы необходимых документов можно будет перед началом смены, при заключении договора (по окончании режима повышенной готовности)», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что если ситуация с ограничениями по COVID-19 изменится в лучшую сторону, то этим летом в пришкольных лагерях Тюмени города отдохнут 18 тысяч детей.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени родители выстроились в очередь возле одной из школ города. Социальную дистанцию при этом, там почти никто не соблюдал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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