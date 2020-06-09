В Тюмени власти ответили родителям, массово нарушившим карантин

Записать ребенка в пришкольный лагерь можно через интернет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Огромной очереди, в которую на прошлой неделе выстроились родители учеников одной из тюменских школ, чтобы записать своих детей в летние лагеря, можно было избежать. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования. Там пояснили, что для этого достаточно было отправить заявление в электронном виде.

«Все заявления будут рассмотрены в установленные законодательством сроки и учтены при подготовке смен в пришкольных лагерях. Поставить в заявлении личную подпись и подать оригиналы необходимых документов можно будет перед началом смены, при заключении договора (по окончании режима повышенной готовности)», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что если ситуация с ограничениями по COVID-19 изменится в лучшую сторону, то этим летом в пришкольных лагерях Тюмени города отдохнут 18 тысяч детей.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени родители выстроились в очередь возле одной из школ города. Социальную дистанцию при этом, там почти никто не соблюдал.