ПФР объяснил, кто может получить 36 тысяч рублей от государства

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Выплата направлена на помощь россиянам в условиях пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пенсионном фонде РФ объяснили, какие категории граждан России могут получить выплату в размере 36 390 рублей. Новая мера поддержки призвана помочь россиянам в период пандемии коронавируса.

«Это люди, которые осуществляли уход за пожилыми и инвалидами в период самоизоляции, а также за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без опеки родителей», — передает «Царьград». Сумма выплаты составляет около 12 тысяч рублей в месяц, однако получить ее можно единовременно за апрель, май и июнь — суммарно более 36 тысяч рублей.

Чтобы получить деньги, достаточно подать заявление через портал госуслуг или клиентскую службу ПФР. Сотрудники проверят право на выплату по специальным реестрам, которые были сформированы органами власти каждого субъекта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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