ПФР объяснил, кто может получить 36 тысяч рублей от государства

В Пенсионном фонде РФ объяснили, какие категории граждан России могут получить выплату в размере 36 390 рублей. Новая мера поддержки призвана помочь россиянам в период пандемии коронавируса.
«Это люди, которые осуществляли уход за пожилыми и инвалидами в период самоизоляции, а также за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без опеки родителей», — передает «
Чтобы получить деньги, достаточно подать заявление через портал госуслуг или клиентскую службу ПФР. Сотрудники проверят право на выплату по специальным реестрам, которые были сформированы органами власти каждого субъекта.
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