В Тюменской области за два дня утонули два ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первой жертвой купального сезона в Тюмени стал 14-летний подросток. 10 июня ребенок утонул на карьере в районе улицы Тарманская. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

«По предварительным данным, мальчик в компании сверстников купался в месте, запрещенном для купания», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ребенка обнаружили спасатели. «К нам в 12:25 поступило сообщение из шестого отдела полиции. На место происшествия — карьер в районе улицы Тарманской, 5 выехал отряд спасателей. Водолазы обнаружили в воде тело ребенка», — сообщил начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин. Он также уточнил, что на данный момент, несмотря на жару, вода еще не прогрелась, что представляет особую опасность для купальщиков, в особенности — детей.

По факту смерти ребенка следственные органы проводят процессуальную проверку. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Днем ранее, как сообщили в МЧС по Тюменской области, в Ишиме на городском пляже утонул 12-летний мальчик.