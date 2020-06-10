09 июня 2020
08 июня 2020

В Тюмени — первое ЧП с начала купального сезона. Утонул ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на городском пляже «Восход» (путинский), на озере Смолино, во время эпидемии коронавируса. Челябинск, запрет, отдых, берег, жара, озеро, купаться запрещено, лето, аншлаг, табличка, пляж, озеро смолино, купание
В Тюменской области за два дня утонули два ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первой жертвой купального сезона в Тюмени стал 14-летний подросток. 10 июня ребенок утонул на карьере в районе улицы Тарманская. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

«По предварительным данным, мальчик в компании сверстников купался в месте, запрещенном для купания», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ребенка обнаружили спасатели. «К нам в 12:25 поступило сообщение из шестого отдела полиции. На место происшествия — карьер в районе улицы Тарманской, 5 выехал отряд спасателей. Водолазы обнаружили в воде тело ребенка», — сообщил начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин. Он также уточнил, что на данный момент, несмотря на жару, вода еще не прогрелась, что представляет особую опасность для купальщиков, в особенности — детей.

По факту смерти ребенка следственные органы проводят процессуальную проверку. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Днем ранее, как сообщили в МЧС по Тюменской области, в Ишиме на городском пляже утонул 12-летний мальчик.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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