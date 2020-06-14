Автор ролика о десантнике-гее с Киркоровым ответил на критику

Юмористический ролик не снимался, чтобы оскорбить ВДВ, заявил режиссер Марюс Вайсберг Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Режиссер Марюс Вайсберг, ставший автором клипа про десантника-гея, прокомментировал критику в адрес юмористического видео. Создатель ролика заявил, что не хотел никого обидеть.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров снялся в юмористическом ролике про десантника-гея. После этого российские десантники, в частности бывший глава ВДВ, депутат Госдумы Владимир Шаманов, потребовали от артиста извинений.

«Если над кем-то Филипп и смеялся, то только над собой. Там же прослеживается и самоирония сценаристов, про которых Филипп много раз упомянул: „Сценаристы какие-то сумасшедшие!“» — заявил Вайсберг «Комсомольской правде», отметив, что нужно относиться ко всему проще.

Клип, в котором Киркоров исполнил роль десантника-гомосексуала, является заказом площадки more.tv, которая готова принести официальные извинения, добавил Вайсберг. Режиссер подчеркнул, что Киркоров ни в чем не виноват. Сам ролик не имел отношения к ВДВ, а делался из самоиронии, заключил он.

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