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Источник: к выборам в закособрание ЯНАО готова только одна партия

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин, ямкин сергей
О назначении даты выборов объявил спикер заксобрания Сергей Ямкин Фото: Андрей Загумённов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Объявленная на минувшей неделе кампания по выборам в законодательное собрание ЯНАО стала неожиданностью для представителей оппозиционных партий, сообщил URA.RU источник, близкий к политическим кругам. Этим объясняется, почему две из трех оппозиционных фракций поставили вопрос о переносе выборов, а третья пойдет на выборы с серьезными изменениями в составе.

«На заседании ямальского заксобрания 11 июня в режиме ВКС был решен вопрос о том, чтобы провести выборы 13 сентября. — рассказал собеседник. — Для оппозиции, уже настроившейся на перенос голосования из-за коронавируса это стало неожиданностью — поэтому КПРФ при поддержке „Справедливой России“ выступили за перенос выборов на декабрь». Несмотря на то, что ЛДПР формально поддержала парламентское большинство, неготовность реготделения партии выразилась в отказе депутата Ивана Вершинина идти на новый срок, утверждает инсайдер.

Ситуация, по словам источника, говорит не только об успехе регионального отделения «Единой России», но и политического блока ямальского правительства, а также укрепляет полиции курирующего политику вице-губернатора Ирины Соколовой. Кроме того, ЕР уже провела предварительное голосование, на котором определилась с кандидатами.

Правда, уже на следующий день коммунисты ЯНАО объявили о своей готовности к выборам, и даже назначили дату окружной партийной конференции — 27 июня. Тогда же будут определены кандидаты на места в новом составе Заксобрания.

В отличие от коммунистов ни справедливороссы, ни ЛДПР подобных заявлений пока не сделали. У обеих оппозиционных партий сейчас сложилась ситуация неопределенности: инсайдеры агентства сообщают, что активный член ЛДПР Иван Вершинин, отказавшийся от выборов, может занять место в структурах исполнительной власти. Что касается СР, то их политическая активность пока ограничивается собраниями местных и районных отделений.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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