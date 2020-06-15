Источник: к выборам в закособрание ЯНАО готова только одна партия

О назначении даты выборов объявил спикер заксобрания Сергей Ямкин Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Объявленная на минувшей неделе кампания по выборам в законодательное собрание ЯНАО стала неожиданностью для представителей оппозиционных партий, сообщил URA.RU источник, близкий к политическим кругам. Этим объясняется, почему две из трех оппозиционных фракций поставили вопрос о переносе выборов, а третья пойдет на выборы с серьезными изменениями в составе.

«На заседании ямальского заксобрания 11 июня в режиме ВКС был решен вопрос о том, чтобы провести выборы 13 сентября. — рассказал собеседник. — Для оппозиции, уже настроившейся на перенос голосования из-за коронавируса это стало неожиданностью — поэтому КПРФ при поддержке „Справедливой России“ выступили за перенос выборов на декабрь». Несмотря на то, что ЛДПР формально поддержала парламентское большинство, неготовность реготделения партии выразилась в отказе депутата Ивана Вершинина идти на новый срок, утверждает инсайдер.

Ситуация, по словам источника, говорит не только об успехе регионального отделения «Единой России», но и политического блока ямальского правительства, а также укрепляет полиции курирующего политику вице-губернатора Ирины Соколовой. Кроме того, ЕР уже провела предварительное голосование, на котором определилась с кандидатами.

Правда, уже на следующий день коммунисты ЯНАО объявили о своей готовности к выборам, и даже назначили дату окружной партийной конференции — 27 июня. Тогда же будут определены кандидаты на места в новом составе Заксобрания.

В отличие от коммунистов ни справедливороссы, ни ЛДПР подобных заявлений пока не сделали. У обеих оппозиционных партий сейчас сложилась ситуация неопределенности: инсайдеры агентства сообщают, что активный член ЛДПР Иван Вершинин, отказавшийся от выборов, может занять место в структурах исполнительной власти. Что касается СР, то их политическая активность пока ограничивается собраниями местных и районных отделений.