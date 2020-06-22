В ближайшие сутки температура на почве в Тюменской области опустится до минус 3 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС. Спасатели предрекают тюменцам гибель сельскохозяйственных растений.
«23 — 24 июня ожидается опасные погодные явления — местами на почве и в приземном слое заморозки до 0… -3 °С. В связи с прогнозируемыми заморозками, на всей территории Тюменской области, возможна гибель сельскохозяйственных культур на полях, и частных подворьях», — говорится в сообщении ведомства.
Чтобы спасти растения в МЧС рекомендуют укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. В качестве защиты также может помочь дымление (окуривание) посадок.
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