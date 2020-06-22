21 июня 2020
20 июня 2020

Тюменцам пообещали аномальные заморозки. Возможна гибель сельхозкультур

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка во время самоизоляции и эпидемии коронавируса. Челябинск, лужа, лед
На почве температура опустится до минус 3 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие сутки температура на почве в Тюменской области опустится до минус 3 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС. Спасатели предрекают тюменцам гибель сельскохозяйственных растений.

«23 — 24 июня ожидается опасные погодные явления — местами на почве и в приземном слое заморозки до 0… -3 °С. В связи с прогнозируемыми заморозками, на всей территории Тюменской области, возможна гибель сельскохозяйственных культур на полях, и частных подворьях», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы спасти растения в МЧС рекомендуют укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. В качестве защиты также может помочь дымление (окуривание) посадок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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