На почве температура опустится до минус 3 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие сутки температура на почве в Тюменской области опустится до минус 3 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС. Спасатели предрекают тюменцам гибель сельскохозяйственных растений.

«23 — 24 июня ожидается опасные погодные явления — местами на почве и в приземном слое заморозки до 0… -3 °С. В связи с прогнозируемыми заморозками, на всей территории Тюменской области, возможна гибель сельскохозяйственных культур на полях, и частных подворьях», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы спасти растения в МЧС рекомендуют укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. В качестве защиты также может помочь дымление (окуривание) посадок.