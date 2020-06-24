Каждый восьмой участок для голосования в ЯНАО будет особенным

КОИБы на голосовании будут только в Ноябрьске Фото: Сергей Кутовой © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Работа 27 участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ в ЯНАО будет иметь свои особенности. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии округа Андрей Гиберт. Он напомнил, что в период с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 20:00 будут работать 208 основных и 15 временных участков.

«Исходя из особенностей климата автономного округа, возможностей каждого муниципалитета и сложившейся эпидемиологической ситуации, на шести избирательных участках — это в Надымском районе, Салехарде и Новом Уренгое — будут оборудованы площадки на открытом воздухе перед входом в здание, где традиционно располагается избирательный участок. Девять участков будут работать на придомовых территориях — в Приуральском районе и Ноябрьске», — объяснил Андрей Гиберт. Кроме того, на 12 участках в Ноябрьске будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Все участки, заверил главы окружного избиркома, были проинспектированы специалистами Роспотребнадзора на предмет безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

На сегодня порядка 27 тысяч жителей ЯНАО подали заявление о голосовании по месту нахождения и около девяти тысяч граждан выбрали участки по месту нахождения (открепительное голосование). Свыше 70 тысяч жителей автономного округа изъявили желание проголосовать на дому.