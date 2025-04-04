В Мармарисе загорелся пятизвездочный отель, есть пострадавшие

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В Турции загорелся отель с 680 отдыхающими (архивное фото)
В Турции загорелся отель с 680 отдыхающими (архивное фото) Фото:

Шесть человек попали в больницу из-за пожара в отеле города Мармарис (Турция). Об этом пишет агентство DHA.

«В Турции из-за пожара в пятизвездочном отеле в Мармарисе шесть человек попали в больницу», — пишет MK.RU со ссылкой на DHA. Шесть человек надышались дымом и были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Пожар начался в бойлерной и постепенно распространился далее, перекинувшись на номера. Отмечается, что во время начала пожара в отеле отдыхали около 680 человек. Все присутствовавшие внутри были успешно эвакуированы, а возгорание — ликвидировано.

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Шесть человек попали в больницу из-за пожара в отеле города Мармарис (Турция). Об этом пишет агентство DHA. «В Турции из-за пожара в пятизвездочном отеле в Мармарисе шесть человек попали в больницу», — пишет MK.RU со ссылкой на DHA. Шесть человек надышались дымом и были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное. Пожар начался в бойлерной и постепенно распространился далее, перекинувшись на номера. Отмечается, что во время начала пожара в отеле отдыхали около 680 человек. Все присутствовавшие внутри были успешно эвакуированы, а возгорание — ликвидировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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