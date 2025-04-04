Воздушный шар с российскими туристами упал в Дубае

Два человека погибли в результате падения воздушного шара с российскими туристами в ОАЭ, сообщают telegram-каналы. Инцидент произошел во время экскурсионного тура над пустынями Дубая, устроенного компанией Rayna Tours.
«Воздушный шар с российскими туристами упал в ОАЭ. Два человека погибли... Трагедия произошла во время часового экскурсионного тура от компании Rayna Tours», — пишет telegram-канал Shot Проверка.
В ходе полета, который должен был продлиться час, воздушный шар начал испытывать проблемы сразу после взлета. Когда воздушное судно оторвалось от земли, его полет сопровождался постоянными трясками. Около 40 минут спустя после взлета аэростат резко наклонился в сторону, после чего произошло стремительное падение. При соприкосновении с землей корзина воздушного шара начала интенсивно кувыркаться, двигаясь с высокой скоростью.
Среди пострадавших — группа из 12 туристов, включая двух россиянок. Инцидент привел к серьезным травмам у многих пассажиров. Пострадавших немедленно доставили в ближайшие медицинские учреждения с помощью скорой помощи и вертолетов. Погибли два иностранных гражданина, подробности их личности не раскрываются.
Обновлено в 12:00 по мск: туркомпания Rayna Tours опровергла сообщения СМИ о якобы гибели туристов при инциденте с воздушным шаром в Дубае. Информацию передает РИА Новости.
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