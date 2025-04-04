Остановилось сердце у свекра звезды сериала «Кухня»

Отец шоумена Евгения Апанасевича, мужа актрисы Ольги Кузьминой, скончался 3 апреля, у него остановилось сердце. Об этом сообщила сама актриса, известная по сериалу «Кухня». Кузьмина выразила свои чувства на странице в социальной сети, где сообщила о смерти своего свекра и предстоящем прощании в Беларуси.
«Мой папа отошел в мир иной. Даруй ему вечный покой, Боже. Ты всегда с нами», — подтвердил информацию о смерти своего отца сам Апанасевич . Евгений также уточнил, что вместе с женой отправляется в Беларусь. Церемония прощания с отцом Апанасевича состоится в агрогородке Будслав Минской области. Это место является родиной родителей Евгения.
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