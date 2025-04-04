Остановилось сердце у свекра звезды сериала «Кухня»

Умер отец мужа звезды сериала «Кухня» Ольги Кузьминой
© Служба новостей «URA.RU»
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Ушел из жизни свекор Ольги Кузьминой
Ушел из жизни свекор Ольги Кузьминой Фото:

Отец шоумена Евгения Апанасевича, мужа актрисы Ольги Кузьминой, скончался 3 апреля, у него остановилось сердце. Об этом сообщила сама актриса, известная по сериалу «Кухня». Кузьмина выразила свои чувства на странице в социальной сети, где сообщила о смерти своего свекра и предстоящем прощании в Беларуси.

«Мой папа отошел в мир иной. Даруй ему вечный покой, Боже. Ты всегда с нами», — подтвердил информацию о смерти своего отца сам Апанасевич . Евгений также уточнил, что вместе с женой отправляется в Беларусь. Церемония прощания с отцом Апанасевича состоится в агрогородке Будслав Минской области. Это место является родиной родителей Евгения.

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Отец шоумена Евгения Апанасевича, мужа актрисы Ольги Кузьминой, скончался 3 апреля, у него остановилось сердце. Об этом сообщила сама актриса, известная по сериалу «Кухня». Кузьмина выразила свои чувства на странице в социальной сети, где сообщила о смерти своего свекра и предстоящем прощании в Беларуси. «Мой папа отошел в мир иной. Даруй ему вечный покой, Боже. Ты всегда с нами», — подтвердил информацию о смерти своего отца сам Апанасевич . Евгений также уточнил, что вместе с женой отправляется в Беларусь. Церемония прощания с отцом Апанасевича состоится в агрогородке Будслав Минской области. Это место является родиной родителей Евгения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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