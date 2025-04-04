Западные фирмы хотят вернуться на телеканалы РФ

Западные компании, ранее сократившие свою рекламную активность в России, начали обращаться в Национальный рекламный альянс (НРА) для уточнения условий размещения рекламы на федеральных телеканалах. Об этом сообщили источники из крупных рекламных групп.
«Ряд зарубежных компаний, ранее приостановивших маркетинговую деятельность в России, действительно интересуется ценами и условиями размещений», — подтвердил представитель НРА «Ведомостям». Такой интерес проявляют также и южнокорейские компании. Он уточнил, что пока запросы имеют предварительный характер и направлены на изучение текущих возможностей и форматов взаимодействия.
В частности, представители американского бизнеса заинтересованы в занятии ниш на российском рынке, освободившихся после ухода европейских компаний, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилл Дмитриев, выступая перед журналистами в Вашингтоне. Однако, по его словам, сотрудничество возможно только в том случае, если это будет соответствовать интересам РФ и получит одобрение у властей.
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