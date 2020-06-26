Напоминание о необходимости проголосовать, появилось на чеках с автозаправок Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Напоминания о необходимости прийти на избирательный участок и выразить свое отношение к изменению Конституции РФ начали печатать на кассовых чеках. Жители ЯНАО обратили внимание на агитацию на платежном документе автозаправки.

«Чек с заправки. Ждем напоминание о голосовании на туалетной бумаге», — написал администратор группы «НЕтипичный Ноябрьск». Впрочем, иронию автора поста разделили далеко не все комментаторы, отметив: «если заметили, значит работает».

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», которой принадлежит сеть АЗС. Там сообщили, что данное информационное сообщение не является агитационным или рекламным.

«Это просто информация для покупателей», — сообщили в компании. Однако кто и зачем добавил напоминание в программу кассовых машин, объяснять не стали, посоветовав обратиться в пресс-службу НК «Лукойл», чьей «дочкой» являются.

В компанию был направлен запрос, на момент публикации ответ получен не был.

Голосование по поправкам в Конституцию официально стартовало 25 июня и продлится до 1 июля. Для жителей отдаленных территорий и поселений возможность отдать свой голос появилась еще две недели назад.

По сообщениям ОИК, на 26 июня свои голоса отдали 21,86% ямальцев. На участках для голосования работают более тысячи общественных наблюдателей от политических партий и НКО.

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