В ЕР осудили депутата, требовавшего очистить Тюмень от инвалидов

Глава тюменских единороссов Андрей Артюхов призвал депутатов следить за словами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Требование тюменского депутата-единоросса Александра Захарова убрать с улиц нищих и инвалидов не нашло одобрения у руководства ЕР. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. С осуждением народного избранника выступил секретарь реготделения Андрей Артюхов.

«Депутатам следует внимательнее относиться к тому, что они говорят, и помнить, что к ним предъявляются высокие требования. Поэтому каждое их слово должно быть взвешенным, корректным и исключать возможность превратной трактовки. Партия следит за этим, каждый резонансный случай не остаётся без внимания и тщательно расследуется», — заявил Артюхов. Каких-либо других санкций к Захарову применять не планируется.

На заседании городской думы 26 июня Захаров посетовал на то, что с началом лета на улицах Тюмени появляется много попрошаек и инвалидов. Он призвал главу регионального УМВД Леонида Коломийца решить проблему, заявив, что в случае визита в город президента России улицы бы сразу очистили.