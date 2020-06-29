28 июня 2020
27 июня 2020

В ЕР осудили депутата, требовавшего очистить Тюмень от инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет обл.думы по госстроительтсву и местному самоуправлению. Тюмень, артюхов андрей
Глава тюменских единороссов Андрей Артюхов призвал депутатов следить за словами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Требование тюменского депутата-единоросса Александра Захарова убрать с улиц нищих и инвалидов не нашло одобрения у руководства ЕР. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. С осуждением народного избранника выступил секретарь реготделения Андрей Артюхов.

«Депутатам следует внимательнее относиться к тому, что они говорят, и помнить, что к ним предъявляются высокие требования. Поэтому каждое их слово должно быть взвешенным, корректным и исключать возможность превратной трактовки. Партия следит за этим, каждый резонансный случай не остаётся без внимания и тщательно расследуется», — заявил Артюхов. Каких-либо других санкций к Захарову применять не планируется.

На заседании городской думы 26 июня Захаров посетовал на то, что с началом лета на улицах Тюмени появляется много попрошаек и инвалидов. Он призвал главу регионального УМВД Леонида Коломийца решить проблему, заявив, что в случае визита в город президента России улицы бы сразу очистили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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