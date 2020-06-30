Сегодня, 30 июня, — 202-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 112-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 10 448 817 случаев заражения (+51 210 за день). Выздоровели 5 723 010 инфицированных (+54 378). За все время от коронавируса скончались 509 587 пациентов (+1 682).
Лидером по числу заражений по-прежнему остаются США (2 683 902). На втором месте находится Бразилия (1 370 488). Россия — на третьем (647 849). За сутки в стране подтвердились 6693 случая заражения, большинство новых заболевших — в Москве (+745), Московской области (+301) и ХМАО (+279).
Когда изобретут средство против коронавируса?
Три прототипа вакцины против коронавирусой инфекции успешно прошли испытания в России. Об этом заявил глава центра «Вектор» Ринат Максютов. По его словам, испытания на людях начнутся уже 15 июля, в них примут участие 300 добровольцев, среди которых —
Вместе с тем у испытателей вакцины проявились побочные эффекты, которые не опасны для здоровья и проходят без лечения, рассказала исследователь Елена Смолярчук.
Российский препарат «Арепливир»
Что происходит в России?
Второй волны коронавируса в мире не случится, потому что таковы его особенности, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Он указал на то, что с момента выявления первых случаев в Китае геном вируса практически не изменился и резких мутаций не ожидается.
В Минпросвещения подтвердили, что новый учебный год в России начнется с
С другой стороны, дети часто являются переносчиками инфекции и могут заразить учителей пожилого возраста с хроническими заболеваниями. Чтобы оградить их от болезни, педагогов оставят работать в дистанционном режиме или же назначат им курс профилактики и дополнительную вакцинацию, предполагает врач-иммунолог Михаил Костинов. Сами школы могут снова закрыть на карантин, если произойдет вспышка инфекции.
После пандемии люди столкнутся с серьезной проблемой при трудоустройстве. Претендентов на одну должность станет больше, а
Мужчины, которые уже переболели коронавирусом, могут столкнуться с бесплодием, так как в 38% инфекция приводит к ухудшению спермы. При этом уже сейчас ее качество находится на низком уровне, подчеркивает главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова.
Коронавирус постоянно мутирует и создает новые штаммы, но каждая последующая его модификация становится менее опасной для человека. Организм быстро приспосабливается к инфекции и дает иммунный ответ, отмечает вирусолог Алексей Аграновский.
Россиян призвали не бояться заражения, так как тревожность и страхи ослабляют ментальное здоровье человека и притягивают инфекцию. Психологи советуют не впадать в панику и действовать рационально.
Как развиваются события в мире?
Россия не попала в итоговый список стран, для которых Евросоюз открывает границы с 1 июля. Вместе с Россией въезд остается закрытым для США, Бразилии и Китая, где продолжает распространяться коронавирус. Пока в списке «безопасных» находятся всего 14 стран.
В Минтрансе не исключают, что с середины июля Россия будет готова
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