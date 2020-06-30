Учебный год начнется 1 сентября, но школы могут повторно закрыть на карантин Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 июня, — 202-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 112-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 10 448 817 случаев заражения (+51 210 за день). Выздоровели 5 723 010 инфицированных (+54 378). За все время от коронавируса скончались 509 587 пациентов (+1 682).

Лидером по числу заражений по-прежнему остаются США (2 683 902). На втором месте находится Бразилия (1 370 488). Россия — на третьем (647 849). За сутки в стране подтвердились 6693 случая заражения, большинство новых заболевших — в Москве (+745), Московской области (+301) и ХМАО (+279).

Когда изобретут средство против коронавируса?

Три прототипа вакцины против коронавирусой инфекции успешно прошли испытания в России. Об этом заявил глава центра «Вектор» Ринат Максютов. По его словам, испытания на людях начнутся уже 15 июля, в них примут участие 300 добровольцев, среди которых — шестьдесят сотрудников центра .

Вместе с тем у испытателей вакцины проявились побочные эффекты, которые не опасны для здоровья и проходят без лечения, рассказала исследователь Елена Смолярчук.

Российский препарат «Арепливир» показал хорошие результаты в борьбе с коронавирусом. По наблюдениям врачей, у больных, принимавших лекарство, быстро исчезает одышка, сухой кашель, недомогание и слабость.

Что происходит в России?

Второй волны коронавируса в мире не случится, потому что таковы его особенности, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Он указал на то, что с момента выявления первых случаев в Китае геном вируса практически не изменился и резких мутаций не ожидается.

В Минпросвещения подтвердили, что новый учебный год в России начнется с 1 сентября . Открытие школ по графику не приведет ко второй волне, поскольку дети реже заболевают коронавирусом, отмечает эпидемиолог Виктор Малеев. Чтобы полностью исключить риски заражения, детям из разных классов запретят общаться между собой на переменах.

С другой стороны, дети часто являются переносчиками инфекции и могут заразить учителей пожилого возраста с хроническими заболеваниями. Чтобы оградить их от болезни, педагогов оставят работать в дистанционном режиме или же назначат им курс профилактики и дополнительную вакцинацию, предполагает врач-иммунолог Михаил Костинов. Сами школы могут снова закрыть на карантин, если произойдет вспышка инфекции.

После пандемии люди столкнутся с серьезной проблемой при трудоустройстве. Претендентов на одну должность станет больше, а зарплаты резко снизятся. Наиболее уязвимыми окажутся студенты, у которых нет опыта работы.

Мужчины, которые уже переболели коронавирусом, могут столкнуться с бесплодием, так как в 38% инфекция приводит к ухудшению спермы. При этом уже сейчас ее качество находится на низком уровне, подчеркивает главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова.

Коронавирус постоянно мутирует и создает новые штаммы, но каждая последующая его модификация становится менее опасной для человека. Организм быстро приспосабливается к инфекции и дает иммунный ответ, отмечает вирусолог Алексей Аграновский.

Россиян призвали не бояться заражения, так как тревожность и страхи ослабляют ментальное здоровье человека и притягивают инфекцию. Психологи советуют не впадать в панику и действовать рационально.

Как развиваются события в мире?

Россия не попала в итоговый список стран, для которых Евросоюз открывает границы с 1 июля. Вместе с Россией въезд остается закрытым для США, Бразилии и Китая, где продолжает распространяться коронавирус. Пока в списке «безопасных» находятся всего 14 стран.

В Минтрансе не исключают, что с середины июля Россия будет готова восстановить авиасообщение с Турцией. Глава ведомства Евгений Дитрих заявил, что решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Однако представители турецких туристических компаний рассчитывают, что полеты станут доступны в лучшем случае в августе, а скорее всего в сентябре—октябре.