Эпидемия бубонной чумы россиянам не грозит. От этой болезни есть лекарство, поэтому она не опасна, заявил РИА «Новости» эпидемиолог из Роспотребнадзора Виктор Малеев.
«Для чумы есть лекарство. Единичные случаи не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой», — говорят в Роспотребнадзоре.
Кроме того, от чумы можно привиться, отметил Малеев. Эксперт Роспотребнадзора подчеркнул, что чума — инфекция, которая существует уже давно. Для того, чтобы она не распространялась, в России работают противочумные станции и институт. Они отлавливают грызунов-переносчиков чумы и проверяют, есть ли у них соответствующий патоген.
5 июля стало известно, что угроза распространения бубонной чумы появилась в Китае. Аналогичная ситуация возникла и на западе Монголии.
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