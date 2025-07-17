В небе над Воронежем и его пригородом 17 июля силы противовоздушной обороны уничтожили не менее пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По словам главы региона, в результате падения фрагментов одного из сбитых дронов на жилой дом в Левобережном районе пострадали трое несовершеннолетних. «Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы. Девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте», — уточнил Гусев в своем официальном telegram-канале.
В результате инцидента повреждены как минимум четыре квартиры: в одной выбита оконная рама и разрушена ненесущая стена, еще в двух выбиты стекла и поврежден фасад, в одной нарушена целостность остекления. Жильцы одного из подъездов были эвакуированы, для них организуется пункт временного размещения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.
Средства противовоздушной обороны России уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины, над несколькими российскими регионами. По информации Минобороны, атака произошла в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Наибольшее количество дронов — 29 — было сбито в Белгородской области. Девять беспилотников были уничтожены в небе над Брянской областью, еще два — в Липецкой.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины погиб один мирный житель, еще пятеро получили ранения. В результате обстрела повреждения получили шесть жилых домов, напоминает телеканал 360.
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