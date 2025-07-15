Ямал без мусоропереработки, поддержка тундровиков и ремонт железных дорог: события дня в округе

Несколько тысяч семей тундровиков получили поддержку от властей округа
новость из сюжетаГлавное за день в ЯНАО — выбор редакции
В ЯНАО сдвинули сроки строительства мусоросортировочных предприятий, тысячи семей тундровиков получили поддержку от властей округа и расширение сети железных дорог на Ямале. Об этих и других событиях, читайте в подборке URA.RU.
- Строительство трех мусоросортировочных комплексов на Ямале откладывается на неопределенный срок. Экономическая ситуация не позволила концессионеру привлечь необходимые финансы и соглашение было расторгнуто властями округа;
- Сначала года материальную поддержку получили 5267 семей кочевников на Ямале. По окружному стандарту поддержки тундровики получают 24 наименования необходимых товаров;
- Власти ЯНАО обсудили с главой "РЖД" развитие сети железных дорог в округе. В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы развития инфраструктуры станции Харп с учетом строительства горнолыжного комплекса «Рай-Из»;
- Впервые в истории Ямала этап чемпионата России по пляжному волейболу пройдет в Новом Уренгое. Для проведения матчей на городской площади построят два разминочных и один центральный корт с трибунами на 450 мест. На площадки завезут около 700 кубометров песка;
- На выборы в заксобрание и муниципальные думы Ямала зарегистрировались 442 кандидата. Из 23 политических партий, имеющих право участвовать в выборах, списки кандидатов в избирательную комиссию ЯНАО подали только четыре парламентские партии;
- В предстоящие выходные, 19–20 июля, в ЯНАО пройдут несколько ярких спортивных и культурных событий. О том, какие развлечения ждут жителей округа можно ознакомиться в материале агентства;
- В Новом Уренгое водитель BMW заплатит 1,273 млн рублей за хранение своей машины на штрафстоянке. Столь внушительную сумму ямальцу выставили в городском предприятии автомобильного транспорта;
- С 1 августа в Ноябрьске увеличится стоимость проезда в городском транспорте. Льготы и скидки будут иметь только владельцы Единой карты жителя Ямала.
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