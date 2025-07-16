Югорские археологи нашли на Ямале медные изделия, отлитые 5000 лет назад

В Салехарде (ЯНАО) археологи из Югры при раскопках захоронений на месте Обдорского острога обнаружили медные изделия, возраст которых составляет порядка 5000 лет. По информации службы по охране объектов культурного наследия Ямала, раскопанный памятник стал первой подобной находкой эпохи энеолита на Полярном круге.
«Это первая в истории археологии достоверная находка медных изделий на Севере, причем на Полярном круге. Нигде в мире в северных и, тем более, арктических регионах нет медных изделий возрастом 5000 лет», — приводят в службе охраны памятников слова руководителя раскопок Олега Кардаша.
В одном из захоронений обнаружили украшение в виде трапеции, по предварительной версии служившей подвеской. В ногах другой могилы нашли фрагменты бронзовой пластины, вероятно, также декоративной.
Работы ведутся АНО «Институт археологии севера» в рамках реконструкции Обдорского острога с 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало, что раскопки в Салехарде позволят создать 3D-модель культурного памятника.
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