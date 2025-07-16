16 июля 2025

Zielinski & Rozen опроверг связь с поставками продукции для ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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В компании Zielinski & Rozen сделали заявление насчет поддержки ВСУ
В компании Zielinski & Rozen сделали заявление насчет поддержки ВСУ Фото:

Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen опроверг сообщения о поставках своей продукции украинским военным. Официальный представитель компании заявил, что фотографии, опубликованные в украинских СМИ, демонстрируют поддельные товары, не имеющие отношения к бренду.

«Мы полностью опровергаем информацию СМИ об отправке продукции для ВСУ. Продукция, представленная на этих фотографиях, не является продукцией нашей компании, а представляет собой некую форму имитации или контрафакта», — подчеркнул представитель Zielinski & Rozen, передает РИА Новости.

В компании также пояснили, что широкая популярность бренда приводит к появлению подделок по всему миру. Подобные случаи наносят репутационный ущерб и вводят покупателей в заблуждение относительно подлинности приобретаемых товаров.

Ранее некоторые украинские СМИ распространили информацию о том, что компания Zielinski & Rozen якобы оказывает поддержку Вооруженным силам Украины и отправляет свою продукцию на линии фронта. В качестве подтверждения к публикациям были приложены снимки флаконов парфюмерии, которые, как утверждается, связаны с данным брендом, напоминает «Национальная служба новостей».

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Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen опроверг сообщения о поставках своей продукции украинским военным. Официальный представитель компании заявил, что фотографии, опубликованные в украинских СМИ, демонстрируют поддельные товары, не имеющие отношения к бренду. «Мы полностью опровергаем информацию СМИ об отправке продукции для ВСУ. Продукция, представленная на этих фотографиях, не является продукцией нашей компании, а представляет собой некую форму имитации или контрафакта», — подчеркнул представитель Zielinski & Rozen, передает РИА Новости. В компании также пояснили, что широкая популярность бренда приводит к появлению подделок по всему миру. Подобные случаи наносят репутационный ущерб и вводят покупателей в заблуждение относительно подлинности приобретаемых товаров. Ранее некоторые украинские СМИ распространили информацию о том, что компания Zielinski & Rozen якобы оказывает поддержку Вооруженным силам Украины и отправляет свою продукцию на линии фронта. В качестве подтверждения к публикациям были приложены снимки флаконов парфюмерии, которые, как утверждается, связаны с данным брендом, напоминает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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