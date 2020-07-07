Новости кризиса 7 июля: рубль снова падает, число россиян-банкротов резко выросло

ВВП России упадет до минимальных показателей за последние 11 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Договоренности в рамках ОПЕК+ привели к двукратному росту цен нефть на мировом рынке, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. В апреле цена за бочку эталонной марки Brent составляла около 20 долларов. Сегодня же эта марка торгуется на уровне 42,90 доллара за баррель (-0,46%). Американская нефть WTI, которая также пережила немало потрясений за этот год, находится на отметке 40,46 доллара за баррель (-0,42%).

Рубль на это реагирует слабо, вновь значительно просев по отношению к международным валютам. По данным Московской биржи, за доллар дают 71,83 рубля (+0,46). В свою очередь евро растет как на дрожжах уже второй день, его курс 81,20 (+0,91). Аналитики считают, что до конца недели рубль продолжит свое падение, но к концу месяца сможет отыграть потерянные позиции.

Ситуация в России

Во Всемирном банке прогнозируют, что ВВП России упадет до минимальных показателей за последние 11 лет. В 2020 году этот показатель упадет на 6%. При этом в 2021—2022 годах экономика страны будет восстанавливаться умеренными темпами. Несмотря на такие цифры, японский экономист Юсукэ Оцубо считает, что у России есть действенные технологии по преодолению кризисов. Западные инвесторы, по его словам, отмечают высокую устойчивость российской экономики к последствиям кризиса, вызванного пандемией.

За первые шесть месяцев 2020 года число россиян, признанных банкротами, выросло почти на 50% по сравнению с первым полугодием 2019-го. Противоположная тенденция наблюдается в делах о банкротстве юрлиц. Однако тем, кто стал банкротом не время расстраиваться, а стоит искать новые пути заработка. Например, самую большую зарплату за работу, которую можно выполнять дистанционно, в России могут получать главные бухгалтеры — до 250 тысяч в месяц. В Кремле подтвердили, что сокращение числа тех, кто находится ниже уровня бедности, — один из главных приоритетов президента и правительства.

Кризис сказывается на жизни простых россиян. В июне выручка секонд-хендов выросла в 1,4 раза. Несмотря на падение числа операций в апреле—мае в 20 раз, в этот период почти вдвое вырос средний чек. Также начал расти показатель спроса на микрозаймы на отпуск. Но доля заявок все равно ниже традиционного летнего показателя.

Уже через четыре года в России будут проживать 40,8 миллиона (27,6%) человек старше трудоспособного возраста, говорится в докладе Минтруда РФ. А к 2030 году треть населения России будет состоять из пенсионеров. На сегодняшний день самые высокие пенсии у жителей Чукотского (28 219 рублей) и Ненецкого (25 215 рублей) автономных округов.

Что происходит в мире

Обостряется противостояние между Китаем и США. Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО). В своем заявлении Чжан Цзюнь указал на то, что такое решение Китай противопоставляет политике США.

Прогнозы экспертов

В кризисе есть не только минусы, но и плюсы. Кризисные явления в мировой экономике приводят к уменьшению вредных выбросов производств, говорится в докладе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Однако в России к декарбонизации двигаются немногие. Впоследствии это может привести к обвалу доходов от экспорта, так как это в скором времени будет трактоваться зарубежными регуляторами как экологический демпинг.

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