Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее аналитики Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) пришли к выводу, что половина россиян встретила кризис без сбережений . Около 30% опрошенных сообщили, что сбережений оказалось недостаточно, и только у 26% респондентов денег хватило, чтобы пережить самоизоляцию даже при потере всех источников дохода.

«Выручка магазинов секонд-хенд в июне выросла в 1,4 раза год к году. А количество трансакций за этот же период увеличилось в 1,1 раза», — пишет « Коммерсант ». По данным МКБ, число операций в апреле—мае упало в 20 раз. Однако в этот период почти вдвое вырос средний чек: если до введения режима самоизоляции этот показатель составлял 2,2 тысяч рублей, то в апреле и мае — соответственно 4,2 тысяч и 4,7 тысяч рублей. В прошлом месяце средний чек оказался на уровне 2,7 тысяч рублей. Это связано с тем, что россияне закупились в большом количестве, поскольку переживали из-за будущих доходов.

Кризис загнал россиян в секонд-хенды. Из-за падения доходов выручка комиссионных магазинов за первое полугодие выросла в 1,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные предоставил Московский кредитный банк (МКБ), проанализировав данные системы эквайринга.

Выручка магазинов секонд-хенд в июне выросла в 1,4 раза год к году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно