Кризис загнал россиян в секонд-хенды. Из-за падения доходов выручка комиссионных магазинов за первое полугодие выросла в 1,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные предоставил Московский кредитный банк (МКБ), проанализировав данные системы эквайринга.
«Выручка магазинов секонд-хенд в июне выросла в 1,4 раза год к году. А количество трансакций за этот же период увеличилось в 1,1 раза», — пишет «
Ранее аналитики Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) пришли к выводу, что половина россиян встретила кризис без сбережений. Около 30% опрошенных сообщили, что сбережений оказалось недостаточно, и только у 26% респондентов денег хватило, чтобы пережить самоизоляцию даже при потере всех источников дохода.
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