В Кремле раскрыли, как регионы будут помогать бедным в кризис

Дмитрий Песков заявил, что регионы будут решать проблему с помощью нацпроектов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Экономический кризис 2020 года негативно отразился на планах российских властей по борьбе с бедностью в регионах, сообщил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако руководство страны продолжит добиваться положительной динамики за счет нацпроектов.

«Вы знаете, что сокращение числа тех, кто находится ниже уровня бедности, — один из главных приоритетов президента и правительства. Действует целый ряд программ, направленных на сокращение бедности. Иногда, к сожалению, мировая реальность, как, например, кризис 2008 года, связанный с пандемией беспрецедентный кризис 2020 года, негативно влияют на реализацию планов. Но это не значит, что кто-то будет сидеть сложа руки. Нацпроекты работают, здесь ведется планомерная работа», — ответил URA.RU Песков.

6 июля было опубликовано исследование РИА «Новости», в котором говорится, что доля граждан в стране, живущих за чертой бедности, в 2019 году составила 12,3%, при этом в 11 регионах страны этот показатель превысил 20%. Лучше всего положение в ЯНАО — там бедных всего 5,6% от населения региона, а худшие показатели в Тыве — порядка 35% жителей находится за чертой бедности.

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