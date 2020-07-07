В России резко увеличилось число банкротств среди граждан

В первом полугодии граждане и предприниматели банкротились чаще юрлиц Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За первые шесть месяцев этого года число россиян, включая индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, выросло почти на 50%, чем в первом полугодии 2019-го. Противоположная тенденция наблюдается в делах о банкротстве юрлиц.

«За шесть месяцев 2020 года число граждан (физлиц и индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами, выросло до 42,72 тыс. человек, что на 47,2% больше, чем в первом полугодии 2019-го (29 тыс. человек)», — пишет газета « Коммерсант» со ссылкой на Федресурс. По итогам первого квартала число персональных банкротств выросло на 68% (до 22,36 тысяч человек) по сравнению с прошлым годом. Во втором квартале их число выросло на 29,6% (до 20,36 тысяч человек).

Количество банкротств компаний, как отмечается, за первое полугодие снизилось на 26% и составило 4,5 тысяч юрлиц против 6,1 тысячи в прошлом году. Наибольшее снижение произошло во втором квартале — на 39,8%, а в первом уменьшение было на 11,2%.

Такие цифры, по словам руководителя Федресурса Алексея Юдина, связаны с пандемией коронавируса и объявленным в связи с ней режимом самоизоляции. С 19 марта по 11 мая суды редко рассматривали банкротные дела компаний и меньше, чем обычно, в отношении граждан. «Уже в конце второго квартала, вернувшись к стандартному режиму работы, суды отчасти компенсировали недобор решений в предыдущие месяцы», — объяснил собеседник издания.

Лидерами по количеству банкротств среди юрлиц стали Москва (852), Московская область (309), Санкт-Петербург (293), Свердловская область (152) и Республика Татарстан (141). Среди граждан чаще банкротились жители Москвы и Московской области (2,45 и 2,19 тысяч соответственно), Самарской области (1,98), Санкт-Петербурга (1,85) и Краснодарского края (1,82).

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