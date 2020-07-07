Жители ЯНАО с коронавирусом умирают семь дней подряд

Скончавшиеся от COVID пациенты имели «букет» хронических заболеваний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ЯНАО было зафиксировано два новых летальных случая среди больных COVID-19, в Ноябрьске и Губкинском, сообщает окружной оперативный штаб. За сутки коронавирусом заболели еще 187 ямальцев, большинство из которых, как и раньше, жители Нового Уренгоя — там отмечено 60 новых случаев.

«В Ноябрьской ЦГБ скончался 73-х летний пациент, в Губкинском, несмотря на усилия врачей, не удалось спасти 65-летнего пациента», — сообщила руководитель оперштаба Татьяна Бучкова. У обоих погибших был лабораторно подтвержденный коронавирус, осложненный множественными хроническими заболеваниями.

По данным оперативного штаба, на 7 июля в больницах округа остаются 939 человек с подтвержденным коронавирусом, из которых 26 в тяжелом состоянии, два — в крайне тяжелом. Всего с начала пандемии в регионе был отмечен 6941 случай COVID.

Ранее URA.RU рассказывало о ситуации, сложившейся в Новом Уренгое. Туда только в течение июня въехало порядка 30 тысяч человек, при этом у многих из них нет справок об отсутствии COVID. За весь период пандемии в городе было зарегистрировано порядка 2,5 тысяч случаев коронавируса.