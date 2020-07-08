Отец пробудет в психиатрической больнице до 1 августа, сказал Бари Алибасов младший Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Музыкальному продюсеру и основателю группы «На-На» Бари Алибасову нужно пройти лечение в психиатрической клинике, чтобы вернуть сознание в норму. Однако вероятность того, что мозг его придет в норму крайне мала. Об этом журналистам рассказал Бари Алибасов младший.

«Вероятность того, что у него сознание придет в норму — 2%» — цитирует его телеканал «Пятый». По его словам, врачи после отравления поставили продюсеру диагноз «корсаковский психоз».

Медики сказали, что продюсеру необходимо лечение только в психбольнице. По словам Бари Алибасова младшего, отец пробудет в психиатрической больнице до 1 августа, после чего его переведут в реабилитационный центр в Калининграде. «Если все и пройдет, то курс реабилитации после корсаковского психоза — 2 года», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Алибасов, который пропал 5 июня, оказался в одной из психиатрических клиник Москвы. У шоумена оказалось нестабильное состояние из-за принимаемых препаратов.