Водитель автобуса заставил тюменцев терпеть аномальную жару

Водитель междугороднего автобуса запретил пассажирам открывать окна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель междугороднего автобуса Тюмень-Каскара во время аномальной жары заставил пассажиров ехать с закрытыми окнами. Об этом они рассказали в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте». По словам автора публикации, в автобусе не было практически никакой вентиляции.

«Нам предоставили автобус без единой форточки и всего с двумя люками, которые открываются на два сантиметра. И это в + 32! Не знаем, куда по этому поводу обраться», — рассказывает автор поста.

В тюменском автовокзале корреспонденту URA.RU заявили, что никак не могут повлиять на водителей, которые запрещают пассажирам открывать окна или заставить перевозчиков включать кондиционеры во время жаркой погоды.

«Поездками занимаются предприятия-перевозчики, которые выбираются не нами, а на конкурсной основе. Мы на выбор автобусов повлиять никак не можем», — сообщил агентству начальник тюменского автовокзала Максим Пандырев.

Один из перевозчиков на условиях анонимности сообщил агентству, что водители запрещают открывать пассажирам окна в целях экономии. «С открытыми окнами или включенным кондиционером расход топлива больше. Поэтому водители иногда прибегают к таким методам экономии. Мы их наказываем за это, но контролировать людей получается не всегда», — сообщил собеседник агентства.

Получить оперативный комментарий тюменского управления Роспотребнадзора URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос.