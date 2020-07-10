09 июля 2020
08 июля 2020

Водитель автобуса заставил тюменцев терпеть аномальную жару

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусный вокзал и виды города. Курган, автовокзал, пассажиры, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, автобусный вокзал
Водитель междугороднего автобуса запретил пассажирам открывать окна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель междугороднего автобуса Тюмень-Каскара во время аномальной жары заставил пассажиров ехать с закрытыми окнами. Об этом они рассказали в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте». По словам автора публикации, в автобусе не было практически никакой вентиляции.

«Нам предоставили автобус без единой форточки и всего с двумя люками, которые открываются на два сантиметра. И это в + 32! Не знаем, куда по этому поводу обраться», — рассказывает автор поста.

В тюменском автовокзале корреспонденту URA.RU заявили, что никак не могут повлиять на водителей, которые запрещают пассажирам открывать окна или заставить перевозчиков включать кондиционеры во время жаркой погоды.

«Поездками занимаются предприятия-перевозчики, которые выбираются не нами, а на конкурсной основе. Мы на выбор автобусов повлиять никак не можем», — сообщил агентству начальник тюменского автовокзала Максим Пандырев.

Один из перевозчиков на условиях анонимности сообщил агентству, что водители запрещают открывать пассажирам окна в целях экономии. «С открытыми окнами или включенным кондиционером расход топлива больше. Поэтому водители иногда прибегают к таким методам экономии. Мы их наказываем за это, но контролировать людей получается не всегда», — сообщил собеседник агентства.

Получить оперативный комментарий тюменского управления Роспотребнадзора URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Природа Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...