В День города тюменцы могут остаться с одной праздничной площадкой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские власти до сих пор не определись с программой и датой проведения Дня города. В этом году праздник в честь 434-летия Тюмени приходится на 25 июля, однако из-за пандемии коронавируса его объединяют с шествием Бессмертного полка, которое пройдет 26 июля. А празднование может пройти на единственной площадке — перед администрацией города, сообщили URA.RU собственные источники в культурной сфере города.

«Находимся в подвешенном состоянии. Ждем, какие распоряжения опубликуют президент и губернатор. Уже после этого решение будет принимать глава города. В любом случае, формат проведения Дня города будет изменен, вопрос в том — будут ли вообще проходить какие-то публичные мероприятия», — отмечает инсайдер. По его данным, организации множества праздничных площадок, как это было в 2019 году, в этот раз не предусматривается.

Второй источник отмечает, что в этом году День города объединят с шествием Бессмертного полка в одно мероприятие, которое пройдет 26 июля. В пресс-службе администрации Тюмени агентству категорически отказались комментировать эту информацию. Косвенно эта версия подтверждается опубликованной на сайте городских властей информации о приеме заявок от предпринимателей на участие праздновании дня города, который пройдет 26 июня.

Мероприятие в формате ярмарки будет проходить на площади Городской, прямо под окнами администрации Тюмени. При этом на площадке будут размещены всего 28 палаток — пять для торговли сувенирами, столько же для продажи продуктов и непродовольственных товаров, три — для торговли безалкогольными напиткам и 15 — для представителей общественного питания.

В администрацию города направлен официальный запрос. В оперативном штабе по коронавирусу взяли время на подготовку комментария по поводу проведения дня города.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени прохождение войск местного гарнизона «Салют, Победа» и шествие Бессмертного полка в честь 75-летия Победы перенесли на 26 июля.