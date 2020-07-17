16 июля 2020
15 июля 2020

Тюменцы разрешили себе раздеваться в жару. «Всю жизнь так ходили»

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха. Екатеринбург, жар, температура, 40 градусов
Аномальная жара заставила тюменцев раздеться Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Тюменцев раздражает, что из-за аномальной жары на улицах города стали часто появляться полуголые люди. Об этом недовольные горожане рассказали в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Автор публикации заявил, что Тюмень — не курортный город и ходить в таком виде здесь нельзя.

«Алло, люди, мы как бы в городе живем. Он даже не курортный. Вы думаете, приятно смотреть в окно на ваши телеса? Стриптизеры», — заявил анонимный автор заметки.

В комментариях к публикации мнения пользователей разделились: с автором согласились не все тюменцы. «А кто заставляет смотреть?», — поинтересовалась Екатерина Аванесова. «Всю жизнь так ходили в Тюмени, понаехали недовольные», — уверен Иван Петров. «Не вижу ничего такого. Жара невыносимая. Многие люди уже ловят перегревы. Пусть лучше в трусах, чем на кровати с градусником и мокрой тряпкой на голове», — пояснила Яна Шуткина. «Согласна с автором. Но я не удивлена. Тут деревня и люди такие же. Соответственно, не знают, что такое приличие», — заявила Desi Stoyanova.

Днем ранее тюменских пользователей соцсети «ВКонтакте» возмутила видеозапись с полуобнаженной тюменкой, которая сначала купалась в фонтане, а затем разгуливала голышом по центральным улицам города. Пока ее не задержала полиция

«Гражданка находилась в состоянии алкогольного опьянения, при ней была бутылка водки. Составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.20 КоАпП (употребление алкогольной продукции в общественных местах). Позже сотрудники полиции доставили женщину домой», — пояснили URA.RU в городском УВД.

Ранее агентство писало, что в Тюменской области установилась аномальная жара. Уже несколько дней подряд температура воздуха в регионе не опускается ниже 36 градусов.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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